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Zeydan Karalar: Ben olsam ‘Bir eksiğin var mı?’ derdim

Corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında sahra hastanesi kurduğu için hükümetin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, isim vermeden sitem etti: Ben olsam, "Ya Zeydan Karalar eline koluna sağlık. Ne eksiğin var, yardımcı olalım" derim.

Sozcu.com.tr
10:39 -
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın , “Kongre merkezine panellerle bölünmüş hastane yapacağız demedik. Yeşilköy’de 1005 yataklı hastane yapacağız dedik” sözleriyle isim vermeden eleştirdiği Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, söz konusu sahra hastanesiyle ilgili konuştu.

ŞEHİR HASTANESİ KURACAĞIZ DEMEDİK

FOX TV’de Çalar Saat programına katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, şunları söyledi.

* Biz şehir hastanesi ya da tam teşekküllü hastane kuracağız diye yola çıkmadık. Hastanelerin yetmeme ihtimalini göz önünde bulundurarak, iyi niyetli bir düşünceyle girişimde bulunduk. Ben olsam, “Ya Zeydan Karalar eline koluna sağlık. Ne eksiğin var, yardımcı olalım” derim.

POLEMİĞE GİRMEYECEĞİZ

* PKK, FETÖ bu ülkeyi yıkmaya çalışan örgütler. Biz millete faydalı olmaya çalışıyoruz. Bizi bunlarla ilişkilendirmeyi anlamak mümkün değil. Ama biz polemiğe girmeyeceğiz. Biz sadece görevimizi yapacağız. Bilim insanları sahra hastanesinin nasıl olabileceğini, bizim yaptığımızın doğru olduğunu çok net bir şekilde söylediler.

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Son güncelleme: 10:42 22.04.2020
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