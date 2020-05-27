Zeynep Şenpınar’ın katili boksör Kemaloğlu’nun 14 suç kaydı çıktı

Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Kötekli mahallesindeki bir evde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü’nden geçen yıl mezun olan Zeynep Şenpınar ile Selim Ahmet Kemaloğlu arasında 4 gün önce tartışma çıktı. Milli boksör Kemaloğlu kavga sırasında mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Şenpınar’ı dövüp, göğsünden bıçakladı.

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, genç kızın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kendisini de bıçakla yaralayan Kemaloğlu, polis gözetiminde ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Kemaloğlu’nun yoğun bakım servisindeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Zeynep Şenpınar’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Kemaloğlu’nun son olarak 28 Ağustos 2019’da ‘cinsel saldırı ve kasten yaralama’ suçundan gözaltına alındığı ve savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Kemaloğlu daha önce 10 kez kasten yaralama, insel taciz ve saldırı, nitelikli dolandırıcılık, trafiği tehlikeye düşürme ve tehdit olmak üzere toplam 14 sabıka kaydının olduğu anlaşıldı.

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