Zeytin ağacındaki not ve para şaşkına çevirdi

Zeytin yaprağının çayının coronaya iyi geldiği iddiası zeytin yaprağına ilgiyi de artırdı. Geçimini yüzde 90 zeytin ile sağlayan İznik'te bu ilgiyi kanıtlayan ilginç bir olay yaşandı.

Boyalıca yolu üzerinde bir zeytin bahçesinde ağacın dalına içinde not ve para bırakılan poşet asıldı. Zeytinliğin sahibi Veysel Çil’in merakla açtığı poşetin içinden bir notla birlikte 150 TL çıktı.

NOTU OKUYUNCA DUYGULANDI

Kağıda yazılı notta “Yapraklarınızı almak zorunda kaldım. Ailem coronaya yakalandı. Hakkınızı helal edin” yazısını gören Çil duygulandı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Çil, “Hakkım sonuna kadar helal olsun. Para bile bırakmasına gerek yoktu. Derdine deva olur inşallah. İsteyen herkes gelsin alsın, isterse ağacı söksün götürsün hiç önemli değil” dedi.