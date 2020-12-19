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Zeytin ağacındaki not ve para şaşkına çevirdi

Bursa’nın İznik ilçesinde bir zeytin ağacında asılı bulunan not görenleri hayrete düşürdü. Ağaca asılan bir poşetin içinde 150 TL ve bir not bulundu. Notun üzerinde, “Yapraklarınızı almak zorunda kaldım. Ailem coronaya yakalandı. Hakkınızı helal edin” yazıyordu.

Güncellenme: 13:22, 19/12/2020
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Zeytin yaprağının çayının coronaya iyi geldiği iddiası zeytin yaprağına ilgiyi de artırdı. Geçimini yüzde 90 zeytin ile sağlayan İznik'te bu ilgiyi kanıtlayan ilginç bir olay yaşandı.

Boyalıca yolu üzerinde bir zeytin bahçesinde ağacın dalına içinde not ve para bırakılan poşet asıldı. Zeytinliğin sahibi Veysel Çil’in merakla açtığı poşetin içinden bir notla birlikte 150 TL çıktı.

Foto: İHA / Yapraklarını aldığı ağaca para ve not bıraktı.

NOTU OKUYUNCA DUYGULANDI

Kağıda yazılı notta “Yapraklarınızı almak zorunda kaldım. Ailem coronaya yakalandı. Hakkınızı helal edin” yazısını gören Çil duygulandı.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Çil, “Hakkım sonuna kadar helal olsun. Para bile bırakmasına gerek yoktu. Derdine deva olur inşallah. İsteyen herkes gelsin alsın, isterse ağacı söksün götürsün hiç önemli değil” dedi.

Bursa Corona para
Yayınlanma Tarihi:12:31,