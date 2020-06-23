Zilkade ayı önemi ve anlamı nedir? Zilkade ayı ne zaman başladı?

Zilkade kelime anlamı olarak “oturmak” ve “Barışa sahiplik eden” anlamlarına geliyor. Câhiliye devrinde haram ayların ilki olan zilkade ayında ticarî açıdan büyük önem taşıyan panayırlar düzenlenirdi.

ZİLKADE AYI ANLAMI VE ÖNEMİ

Zilkade veya Zulkadetu’l-Haram, Kameri ayların on birincisidir. Bu ay, savaşılması haram olan haram aylardandır (Muharrem, Recep, Zilkade ve Zilhicce). Zilkade, oturmak anlamına gelir. Araplar bu ayda savaştan geri kalıp oturduklarından dolayı bu aya bu ad verilmiştir.

Seyyid İbn Tavus bu ayın fazileti hakkında şunları yazmaktadır:

“Zilkade ayı, şiddet ve sıkıntı esnasında dua etmenin iyi olduğu bir aydır ve zulüm ve zorbalığın bertaraf edilmesi ve zalime karşı etkilidir.” Yine şöyle yazmaktadır:

“Bu ay, duaların icabet edildiği ay olarak adlandırılmıştır. Zira vakti ganimet bilinmeli ve o gün hacet orucu tutulmalıdır.”

Mirza Cevad Meliki Tebrizi, “el-Murakabat” kitabında şöyle yazmaktadır:

“Bu ay, haram aylarının ilkidir. Bu ayda kâfirlerle dahi savaşmak haramdır. Öyleyse âlemlerin Rabbi Allah’a muhalefet etmek ve Ona karşı savaşmanın hükmü nedir? Bu aylarda kalp ve beden, diğer aylardan daha çok günah ve Allah’a itaatsizlikten korunmalıdır.”

ZİLKADE AYI NE ZAMAN SONA ERECEK?

2020 Yılı Zilkade Ayı 22 Haziran 2020 tarihinde başladı 21 Temmuz 2020 tarihinde sona erecek.