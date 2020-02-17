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‘Zincir market’ hırsızı… Üçlemiş!

ANTALYA'da, camlarını kırıp girdiği bir zincir marketin 3 şubesinden hırsızlık yapan Y.Y. (30), polisin takibi sonucu yakalandı.

15:13 -
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‘Zincir market’ hırsızı… Üçlemiş!

Bir zincir marketten gıda ve giyim ürünleri çalınmasının ardından harekete geçen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin Y.Y. olduğunu belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler Y.Y.’yi gözaltına aldı. Yapılan araştırmada, Y.Y.’nin aynı zincir marketin 2 şubesinde daha hırsızlık yaptığı belirlendi. Y.Y’nin hırsızlık için taşla camı kırıp, markete girmesi ve işyeri içinde gezmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

İfadesinde pişman olduğunu söyleyen Y.Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Antalya Emniyet operasyon
Son güncelleme: 15:14 17.02.2020
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