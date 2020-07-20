Ziraat mühendisine sınav zorunluluğu Meclis gündeminde

Ziraat mühendislerinin sorumluluğundaki işlerin yönetmelik değişikliğiyle orman mühendisi ve orman endüstri mühendislerince gerçekleştirilmesinin önünü açan yönetmeliğin ‘Kabul edilemez’ olduğuna dikkat çeken CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, “Yaptıkları tek bir doğru iş bile yok. Ziraat mühendislerine sahip çıkmayanlar şimdi de mesleğimize göz dikip tamamen itibarsızlaştırmaya ve bitirmeye çalışıyorlar” dedi.

“Bu işin eğitimini üniversitede alan ziraat mühendislerini yetki belgesi için zorunlu sınava sokanların bu ‘akıl tutulması’ kararını gözden geçirmelerini talep ediyoruz” diyen Ayhan Barut şunları söyledi:

MESLEKTAŞLARIMIZA KÖTÜLÜK PEŞİNDELER

* Tarladan sofraya gıda zincirinin en önemli halkasını oluşturan ziraat mühendisleri, ilaç bayiliği ve satışı için aldıkları diploma yetmezmiş gibi haksızca zorunlu sınava tabi tutulmaktadır. Bu işin eğitimini üniversitelerde alan ziraat mühendislerine bunu reva görenler, şimdi akıl almaz hesaplarla abuk subuk kararlarla mesleğimize ve meslektaşlarımıza kötülük peşindeler.

* Bu yönetmelik değişikliğiyle ziraat mühendisi dışında neredeyse herkes, zirai ilaç bayiliği açıp zirai ilaç satabilecek ve bizlerin işini yapabilecek. Biz mevcut yönetmeliğe ziraat mühendisleri dışında başka bir meslek grubunun girmesine karşı çıkarken bunu yapmadıkları gibi orman mühendisleri ve orman endüstri mühendislerine de eklediler.

KASAPLAR DA AMELİYATA GİRSİN

* Bir başka meslek disiplinine iş alanı açmak için uzmanlık alanını hiçe sayan bu mantık, yakında ‘bıçak tutuyor’ diye kasaplara da doktorların yanında ameliyata giriş yetkisi verebilir. İnsanda akıl ve izan olmalı. Ziraat mühendisinin eczane açması, kimya laboratuvarı kurması, orman mühendislerinin işini yapması mümkün mü? Elbette değil.

* Çok sayıda ziraat mühendisi yıllardır kamuya atama beklerken, iş ararken, gece gündüz çoluk çocuğunun ekmeği için mücadele ederken bu karar mesleğimize ve meslektaşlarımıza vurulmuş darbedir. Bu nedenle bu değişikliği asla kabul etmiyoruz. Mesleğimize ve meslektaşlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz.