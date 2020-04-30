Ziya Selçuk kimdir? Ziya Selçuk aslen nerelidir, kaç yaşındadır?

Corona virüsü sebebiyle Türkiye'de en çok sekteye uğrayan durumlardan biri de eğitim oldu. Ülkemizde corona virüsü tespit edilmesinden sonra okullar bir hafta tatil edildi sonrasında da eğitim uzaktan yapılmaya başlandı. Bu süreçte öğrenciler, eğitimin tekrar eskiye dönmesinin nasıl olacağını merak etmeye başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamalarla öğrencileri ve velilerini bilgilendirmeye çalıştı. Peki, Ziya Selçuk kimdir? İşte ayrıntılar…

ZİYA SELÇUK KİMDİR?

Ziya Selçuk, 1 Mayıs 1961'de Ankara'da dünyaya gelmiştir. 10 Temmuz 2018’den beri Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanı olarak görev yapmaktadır. Ziya Selçuk, 1 Mayıs 1961 tarihinde Ankara’nın Gölbaşı ilçesine bağlı Emirler köyünde doğdu. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek lisansını gelişim psikolojisi alanında yaptı. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında doktorasını tamamladı. Daha sonra Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde doçentlik ve profesörlük unvanlarını aldı. Ziya Selçuk, TED Üniversitesi’nin yanı sıra birçok özel eğitim-öğretim kurumunun kuruluşunda yer aldı. Türkiye Zeka Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ve TÜBİTAK Grup Yürütme Komitesi üyeliği görevlerinde bulundu. 2003-2006 yılları arasında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı yaptı ve Millî Eğitim Bakanlığı’nın müfredat reformu sürecini yürüttü. Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik müzakereleri kapsamında yer alan otuz beş başlıktan birisi olan “bilim ve eğitim” başlığının görüşmelerinde Türkiye’yi temsil etti. 10 Temmuz 2018 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı görevine getirildi.

Ziya Selçuk evli ve üç babasıdır.