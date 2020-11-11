Zonguldak’a HES kodu olmayan giriş yapamayacak

Zonguldak İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısı Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda artan corona virüs vakalarına karşı yeni önlem ve kısıtlamalar alındı. Zonguldak İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararlar açıklandı.

HES KODU UYGULAMASI VE SİGARA YASAĞI GELDİ

Valilik tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

* İlimizde tespit edilen Korana virüs vak’alarının il dışı kaynaklı olan vak’a sayılarında yükseliş gözlenmesi üzerine ilimize sınırları olan Düzce ili tarafından Alaplı ilçesinin girişinde, Karabük ili tarafından Gökçebey ilçesinin girişinde, Bolu ili tarafından Devrek ilçesinin girişinde, Bartın ili tarafından Çaycuma ilçesinin girişlerinde vatandaşlarımıza örnekleme şeklinde Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yapılarak, risksiz olanların girişlerine müsaade edilmesine, risk saptanan (temaslı veya pozitif vak’a) kişilerin ise idari para cezası uygulanarak ilimiz için belirlenen KYK yurduna alınarak izolasyon süreleri bitene kadar izole edilmesine,

* İlimizdeki tüm pazar yerlerinde özellikle tuhafiye alanları dahil (sosyete pazarı vb.) müşteri ve pazarcıların maske kullanımını ihlal ederek, maskeyi aşağı indirerek sigara içmelerinin ve yeme-içme faaliyetlerinin toplum sağlığını korumak bulaşa sebep olunmaması maksadıyla yasaklanarak, il, ilçe ve belediyelerimizde bulunan mahalle/semt/sosyete pazarlarında satış yapan pazarcı vatandaşlarımızın yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında HES kodu sorgulamasının yapılmasına,

* 15 gün süreyle çay ocaklarının içinde ve önlerinde ki masa ve sandalyelerin kaldırılmasına, çay ocaklarının sadece müşterisi olan iş yeri ve işletmelere çay içecek servisi yapabilmelerine, Sosyal izolasyonu temin amacıyla misafir ziyaretleri, ev oturmaları, doğum günü, altın günü, nişan, kına, taziye, Kuran okuma gibi evde gerçekleştirilen etkinliklerin ikinci bir emre kadar yasaklanmasına,

* İnsanların alışveriş yaptığı çalışan personel kişi sayısı 10 ve üzeri olan mağaza ve iş yerlerinde çalışan, yönetici ve müşterilerin girişlerinde ‘Hayat Eve Sığar” (HES) mobil uygulaması üzerinden HES kodlarının sorgulanmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa ve mağduriyete neden olunmaması,

KARARLARA UYMAYANLARA PARA CEZASI

* Alınan kararlara uymayan şahıslara Kabahatler Kanununun 32. Maddesi gereğince 392 TL idari para cezası, alınan kararlara uymayan iş yerlerine/işletmelere/kurumlara ise Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince 3 bin 180 TL idari para cezası verilmesi, maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi uyarınca 900 TL idari para cezası uygulanmasına, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, Alınan kararın birer suretinin İlçe Kaymakamlıklarına, ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.”

HES KODU NASIL ALINIR?

– HES uygulaması üzerinden “HES Kodu İşlemleri” bölümüne girilir. “HES Kodu Oluştur” butonun tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

– HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının Son 4 Hanesi ve Paylaşım Süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023’e SMS olarak atılır.

– HES Kodu, E-Devlet internet sayfası üzerinden alınır.

E-DEVLET HES KODU ALMA EKRANI

HES KODU NEDİR?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir.

Bu kod sadece kullanacağınız şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında geçireceğiniz süre boyunca karşılaşacağınız bulaş riskini azaltmak amacına hizmet etmektedir. Covid-19 ya da temaslı olan vatandaşlarımız toplu ulaşım aracı kullanamayacaktır. Birlikte seyahat ettiğiniz diğer kişilerin sonradan Covid-19 testinin pozitif olması halinde sizi bilgilendirebilmemiz için kullanılır.

Ürettiğiniz HES kodlarının tüm yönetimi sizdedir. HES kodlarınızı istediğiniz süre kadar paylaşabilir ya da silebilirsiniz.

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