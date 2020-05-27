Zonguldak’ta ilçeler arası geçiş kısıtlaması sona erdi

Zonguldak İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, kentte artan vaka sayısının önüne geçmek için 6 Nisan’da ilçeler arası araç ve yaya geçişini sınırlandırdı. Karar gereği, ilçeler arasında polis ve jandarma ekiplerinin kurduğu denetim noktalarında seyahat izin belgesi bulunmayanların geçişlerine izin verilmedi. Kısıtlama, 27 Mayıs saat 00.00 itibarıyla sona erdi.

“YENİ NORMAL”

Ekipler, kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte kontrol noktasındaki bariyer ve dubaları kaldırarak araçların geçişine izin verdi. İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Genel güvenlikle ilgili şehir içinde önceden var olan sabit uygulama noktalarımız yeni normallere uygun şekilde çalışmak üzere yeniden dizayn edilecek” dedi.

Zonguldak büyükşehir olmamasına rağmen sokağa çıkma yasağı uygulanan tek kent olmasıyla dikkat çekmişti.