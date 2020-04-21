Zonguldak’ta maden ocağında göçük! Yaralılar var

Olay, saat 17.30 sıralarında Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bulunan özel bir firmaya ait maden ocağında meydana geldi.

Corona virüsü tedbirleri kapsamında üretim yapılmayan ocakta bakım ve onarım için bulunan işçiler Musa Kaçar (45) ve Yasin Çakır (42), meydana gelen göçükte mahsur kaldı.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

İşçilerden Musa Kaçar, diğer işçiler tarafından kurtarılarak ocaktan çıkarıldı. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Musa Kaçar, tedaviye alınırken, Yasin Çakır da kısa süre sonra kurtarılarak ambulansla aynı hastaneye kaldırıldı. 2 işçinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Göçükle ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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