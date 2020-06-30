Zorla evlendirilmek istenen genç kızı polis böyle kurtardı!

Ceylan B. (22) annesi ve yakınları tarafından bir kişiyle evlendirilmek üzere Seyhan Belediyesi Nikah Müdürlüğü’ne getirildi. Ancak genç kız evlenmek istemediği için törenden bir fırsatını bulup polisi arayarak “Beni zorla evlendirecekler, şu an Seyhan Belediyesi nikah salonundayız, ben evlenmek istemiyorum beni kurtarın” diyerek yardım istedi.

Bunun üzerine polis ekipleri nikah salonuna baskın düzenledi. Polis, genç kızı salondan dışarı çıkartıp dinledi. Bu arada genç kız gözyaşlarına boğuldu. Genç kızın yakınları ve annesi de hem olayı görüntüleyen basın mensuplarına hem de polislere tepki gösterdi.

UZUN SÜRE GÖZYAŞI DÖKTÜ

Genç kız uzun süre polis arkasında gözyaşı döktü. Polis, koruma altına aldığı genç kızı bir süre sonra araca bindirip emniyete götürdü. Polis daha sonra ifadesini almak için anneyi de polis merkezine götürdü. (İHA)