Zorla istifa ettirilen dekan görevine döndü

SCÜ’ye ikinci kez rektör olarak atanan Prof. Dr. Alim Yıldız, mazbatasını aldıktan sonra kendisine rakip olan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin’in geçtiğimiz Ağustos ayında iddiaya göre baskıyla istifasını aldı.

Üniversitedeki diğer akademisyenlerin tepkisini çeken bu olayın ardından Rektör Yıldız, “Eski Tıp Fakültesi dekanımız Prof. Dr. İlhan Çetin, 17.08.2020 tarihinde, beni ziyaret ederek kendi isteği ile istifasını sunmuştur. Sayın Çetin, geçmişte belediye başkan yardımcılığı dahil önemli idari görevlerde bulunmuş yasaları ve teamülleri bilen bir öğretim üyemizdir. Hür iradesi dışında kendisinin istifaya zorlanması asla söz konusu olmadığı gibi helalleşerek ayrılmıştır” açıklamasını yaptı.

MAHKEME KARARINI UYGULAMADI YÖK DEVREYE GİRDİ

Prof. Dr. İlhan Çetin, İdare Mahkemesine başvuru yaparak kendisinin istifa etmediğini ve istifaya zorlandığını ileri sürerek dava açtı.

Dava devam ederken Rektör Alim Yıldız’da Tıp Fakültesine yeni bir dekan atadı. Ancak 20 gün önce İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararı verip Çetin Yıldız’ın göreve iade edilmesine karar verdi.

Mahkemeyi kazanmasına rağmen görevine başlatılmayan Çetin, durumu YÖK’e bildirdi. YÖK, üniversiteye gönderdiği yazıda Prof. Dr. İlhan Çetin’in tekrar göreve başlatılmasını istedi. Çetin’in pazartesi günü göreve başlaması bekleniyor.