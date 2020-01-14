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Zübeyde Hanım’ın büstüne çirkin saldırı!

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın büstüne, ölümünün 97'nci yıl dönümünde yapılan çirkin saldırı, tepki çekti.

18:02 -
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Zübeyde Hanım’ın büstüne çirkin saldırı!

Ceyhan ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Zübeyde Hanım büstü, önceki gün kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi.

Büstün üzerinde bulunan harfler yer yer sökülerek, hakaret içeren kelimeler oluşturulmak istendi.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın ölüm yıl dönümünde yapılan çirkin saldırıyla tahrip edildiğini görenler, tahribatın sorumlularının tespit edilmesi için yetkilileri göreve çağırdı.

YAZILAR DEĞİŞTİRİLECEK

Büstteki yazıların Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın talimatıyla değiştirileceği öğrenildi. DHA

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