Züccaciyeyi eğlence mekanına çevirenlerle mahalleli arasında kavga

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde iddiaya göre, bir süre züccaciye dükkânı olarak faaliyet gösteren iş yeri kapatıldı ancak tabelası indirilmedi. Girişinde tabela bulunan dükkân eğlence yeri olarak kullanılmaya başlandı.

Mahalle sakinlerinin şikâyeti sonrası daha önce bir kaç defa mühürlendiği iddia edilen iş yerinin dün gece tekrar eğlence yeri olarak kullanıldığını gören mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi.

HAVAYA ATEŞ AÇTI

Mahalle sakinleriyle dükkânı kullanan kişiler arasında çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine durum polise bildirildi.

Polis ekiplerinin havaya ateş açarak kontrol altına aldığı kalabalığı dağıttı. Bir kişinin gözaltına alındığı olay sonrasında zabıta ekipleri de dükkânı tekrar mühürledi. (DHA)