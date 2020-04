20 Nisan On Numara çekiliş sonuçları açıklanıyor! MPİ On Numara sonuçları sorgulama

Milli Piyango İdaresi’nin 924. hafta çekilişi bu akşam saat 21.15’te yapılacak. Geçtiğimiz hafta yapılan On Numara çekilişinde 2 kişi kişi başı 209 bin lira ödül kazanmıştı. Bu akşam yapılacak On Numara çekilişinde büyük ikramiye tutarının 500 bin TL seviyelerinde olması bekleniyor. On Numara çekiliş sonuçlarını sayfamızdan takip edebilirsiniz. İşte 20 Nisan MPİ On Numara sonuçları sorgulama ekranı…

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango’nun On Numara çekilişi bu akşam saat 21.15’te başlayacak. Çekiliş sonuçları ilerleyen dakikalarda açıklanacak ve sayfamızda yer alacak.

ON NUMARA HAKKINDA

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar)

ödenmektedir.