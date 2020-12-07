6 aylık bebek, 300 gram karaciğer dokusuyla hayata tutundu

Denizli’nin Çivril ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Ali-Hülya Yüksel çifti, 6 ay önce dünyaya gelen oğulları Ramazan’ı 5 aylıkken renginin aşırı koyulaşması üzerine hastaneye götürdü. Bilier Atrezi (Doğum öncesi ve sonrasında safra kanalının tıkanmasıyla başlayan karaciğer hastalığı) tespit edilen Ramazan’ın, en kısa sürede karaciğer nakli olması gerektiği belirlendi.

Tıbbi nedenlerle bağışçı olamayan anne-baba, yakın çevrelerinde bağışçı arayışına girdi. Ailenin bir yakını, adının açıklanmaması şartıyla bağışçı olabileceğini bildirdi. Etik kurulu onayı ile nakle izin verildi.

300 GRAMLIK DOKU NAKLEDİLDİ

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi’nde bir ay önce gerçekleştirilen operasyon ile vericini karaciğerinden alınan 300 gram doku, Ramazan’a nakledildi. Operasyonun ardından bir süre yoğun bakım servisinde tedavi gören Ramazan, sağlığına kavuşup, taburcu edildi.

OPERASYON 7 SAAT SÜRDÜ

AÜ Hastanesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, yaklaşık 7 saatlik operasyonla 300 gram ağırlığındaki karaciğerin minik Ramazan’a nakledildiğini kaydetti. Prof. Dr. Aydınlı, bebeğin dünyaya gelmeden önce ve sonraki süreçte safra kanalının tıkandığını, o nedenle renginin koyulaştığını, sonrasında karaciğerini kaybettiğini, nakilden kısa süre sonra renginin normale döndüğünü ve kilo almaya devam edeceğini söyledi.

‘TAVSİYEYLE GELDİK, SAĞ SALİM GİDİYORUZ’

Baba Ali Yüksel, dostlarının tavsiyesi ile geldikleri Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde tüm çalışanların yakın ilgisiyle karşılandıklarını ifade ederek, “Koordinasyon biriminde çalışanların da çabalarıyla kısa sürede nakil işlemleri yapıldı. Etik kurulda görüşüldü, kabul edildi. Doktorlarımızın başarılı operasyonuyla çocuğumuz sağlığına kavuştu. Sağ salim evimize dönüyoruz” dedi. (DHA)