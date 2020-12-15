Adana’nın altyapı sorunu tarihe karışıyor

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) Seyhan ilçesindeki Saydam Caddesi'nde gerçekleştirdiği altyapı çalışmalarını yerinde denetleyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Başkan Zeydan Karalar, “Kent merkezinde yağmur suyu tahliye hattının bir bölümü yapılmış ama yarım kalmış. Buradaki altyapı son derece sıkıntılı. Karmaşık bir altyapı sistemi var bölgenin. Yağmur yağdığında Adana'nın bir çok yerinde sel oluştuğunu Adanalılar çok iyi bilir. Bunun nedeni yağmur suyu tahliye hattı olmamasıdır. Bu hattı tamamladığımızda kent merkezindeki, esnaf su baskınlarından kurtulacak” dedi.