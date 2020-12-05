Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Antalya’da ulaşım düzenlemesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün genelgesi kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı bireylerin toplu ulaşımda kullanılan Antalya Kartlarını 7 Aralık Pazartesi gününden itibaren kullanıma kapatılacağını duyurdu.

İsmail AKIN
Güncellenme: 13:26, 05/12/2020
Haberler Günün İçinden
Antalya’da ulaşım düzenlemesi

Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınının yayılımını en aza indirmek ve etkilerini azaltmak amacıyla alınan tedbirler uygulanıyor. Bu kapsamda Antalya Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün genelgesi kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 01/12/2020 tarihli ve 2020/102 numaralı kararına istinaden 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların şehir içi toplu ulaşım araçlarında Antalya Kartlarını 7 Aralık Pazartesi gününden itibaren kullanıma kapatacak.

DESTEK OLUN

Daha önceki genelgelerde belirtilen istisnalar hariç 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar toplu taşıma araçlarını kullanamayacak. 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı bireylerin de karar doğrultusunda gerekli önlem ve tedbirlerini almaları ve herhangi bir aksaklığa meydan vermemesi konusunda toplu ulaşım çalışanlarına destek olmaları istendi.

Antalya Corona İçişleri Bakanlığı Pazartesi
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more