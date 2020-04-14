Atakum Belediyesi’nden vatandaşlara dayanışma kolisi

Samsun'un Atakum ilçesinde corona virüsü salgını nedeniyle işlerini kaybeden, evlerinde kalmak zorunda oldukları için maddi güçlük yaşayan vatandaşlara belediye ve hayırseverler yardım eli uzatıyor.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin Samsunlu hayırseverlere yaptığı toplumsal dayanışma çağrısının ardından bağışçılar tarafından sağlanan gıda ve hijyen ürünleri, belediyenin yardım organizasyonunun lojistik üssü haline getirdiği paylaşım merkezinde koliler haline getiriliyor.

Dayanışma kolilerini ihtiyaç sahibi Atakumluların adreslerine ulaştıran ekipler, hayırseverlerin bağışlamak istedikleri ürünleri de tutanak karşılığında topluyor.

“İMKANI OLAN HERKES DAYANIŞMAYA KATKI SAĞLAMALI”

“Komşusu açken tok yatan bizden değildir” sözünü hatırlatan Deveci, “Salgınla mücadelenin başladığı ilk günlerde belediyenin sosyal destek fonlarını kullanarak işsiz, aşsız kalan hemşehrilerimize destek vermeye başladık. Hemen ardından Samsunlu hayırseverlere toplumsal dayanışma çağrısında bulundum. ‘Bugün elinizi uzatmayacaksanız ne zaman uzatacaksınız? Toplumsal dayanışmaya, sizin birikiminize ihtiyaç var. Yardıma muhtaç yurttaşlarımıza, hemşehrilerimize elinizi uzatın' sözlerimin ardından durumu uygun olan komşularımız desteklerini esirgemedi. Süreçten haberi olmayan hayırseverlerimiz için çağrımız hala geçerli. 0552 963 02 30 numaralı Whatsapp Hattımıza ulaşıp dayanışmaya katkı sağlayabilirler. Komşuluk hukuku gereği imkanı olan herkesi katkı sağlamaya davet ediyorum” diye konuştu.

“BİNDEN FAZLA DAYANIŞMA KOLİSİ TESLİM EDİLDİ”

Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi'nde uygulamanın organizasyonunu yürüten ekibin olağanüstü bir çaba içerisinde olduğunu kaydeden Başkan Deveci, şunları söyledi:

* Kentsel ve kırsal yerleşimleri ile 350 kilometrekarelik bir alana yayılan Atakum'un dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyorlar. Dayanışma kolilerini teslim alan yurttaşlarımızın sayısı bini geçti. Daha bir o kadar da yardım talep eden ihtiyaç sahibi yurttaşımız var.

* Bize ulaşacak her bir destek yaşamsal öneme sahip. Belediyenin yeni dönem yatırım bütçesini Atakumluların sağlığı, nitelikli beslenmesi ve mutluluğu için harcayacağız.

* İhtiyaç sahiplerine salgın döneminde ulaştırdığımız yardımlarının kalıcı hale gelmesi için belediye bünyesinde Gıda Bankası kuruyoruz. Kentteki hijyen çalışmalarımız aralıksız sürüyor.

* Kültür evlerimizde yıkanarak yeniden kullanılabilir maskeler üretiyoruz. İşitme engelliler için işaret dili ile iletişim kurmalarına olanak sağlayan şeffaf maskeler imal ettik.

* Psikologlarımız, salgın sürecinden olumsuz etkilenen yurttaşlarımıza telefonla ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti sunuyor. İmkanlarımız dahilinde kentteki her bir ihtiyaç sahibine tek tek ulaşacağız.