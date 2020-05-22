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Azerbaycan vatandaşları Türkiye’den tahliye ediliyor

Azerbaycan, tüm dünyayı kasıp kavuran corona virüsü salgını nedeniyle vatandaşlarını Türkiye'den tahliye ediyor.

Sozcu.com.tr
12:29 -
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Azerbaycan vatandaşları Türkiye’den tahliye ediliyor

Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçiliği’nden verilen bilgiye göre 174 Azerbaycan vatandaşı daha corona virüsü salgını nedeniyle bugün Türkiye’den tahliye edilecek.

Yaşlı, hasta, çocuklu ve zor durumdaki ailelerin çoğunlukla yer alacağı tahliye uçuşu İstanbul Havalimanı’ndan gerçekleştirilecek. 174 Azerbaycan vatandaşı Bakü’ye gönderilecek.

Azerbaycan ve Türkiye arasındaki hava ve kara yoluyla seyahat 15 Mart’tan bu yana askıya alınmıştı. Daha önce de 215 Azerbaycan vatandaşı Türkiye’den tahliye edilmişti. (İHA)

Ankara Azerbaycan Corona istanbul Türkiye
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