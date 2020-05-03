Başkan Akay güvercinleri unutmadı

Adana’nın Seyhan ilçesinde Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, sokak hayvanları için corona virüsü salgınından hemen sonra oluşturulan beslenme alanlarında kümelenen güvercinleri besledi.

Evcilleştirilebilen tüm hayvanları ellerinden geldiğince beslemeye çalıştıklarını kaydeden Başkan Akay, “Lokanta ve kafelerin kapatılması sonrası buradan beslenen sokak hayvanları için yeni besleme noktaları oluşturduk. Halkımızın içi rahat olsun. kedi-köpek gibi sokak hayvanlarının yanında güvercinler de bize emanet” dedi.