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Başkan Akay güvercinleri unutmadı

Adana'da Seyhan Belediyesi corona virüsü nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağında ilçenin muhtelif yerlerinde kümelenen güvercinleri aç bırakılmıyor.

Sozcu.com.tr
14:15 -
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Başkan Akay güvercinleri unutmadı

Adana’nın Seyhan ilçesinde Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, sokak hayvanları için corona virüsü salgınından hemen sonra oluşturulan beslenme alanlarında kümelenen güvercinleri besledi.

(FOTO: SÖZCÜ)

Evcilleştirilebilen tüm hayvanları ellerinden geldiğince beslemeye çalıştıklarını kaydeden Başkan Akay, “Lokanta ve kafelerin kapatılması sonrası buradan beslenen sokak hayvanları için yeni besleme noktaları oluşturduk. Halkımızın içi rahat olsun. kedi-köpek gibi sokak hayvanlarının yanında güvercinler de bize emanet” dedi.

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