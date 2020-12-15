‘Bir koç, bir keçi ve üç koyun tarafından esir alındık’

Nevşehir’e bağlı Göre Beldesi’nde bir çobana ait keçi, bir koç ve 3 adet koyun sürüden ayrılarak kent merkezine indi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Nevşehir Belediye binası önüne gelen küçükbaş hayvanları güvenlik görevlileri engellemeye çalıştı.

Hayvanlar arasındaki koçun, güvenlik personeli ve belediye binasına girmeye çalışan vatandaşları kovalaması da ilginç görüntü oluşturdu. Nevşehir Belediyesi görevlileri tarafından yakalanarak, karınları doyurulan küçükbaş hayvanlar sahibine teslim edildi.

“ESİR ALINMIŞ BULUNMAKTAYIZ”

O anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Nevşehir Belediyesi, “1 koyun, 1 keçi, 3 kuzu tarafından esir alınmış bulunmaktayız” ifadelerine yer verdi. Görüntü sosyal medyada ilgi gördü.