Birbirlerini öldürüyorlardı, ‘Biz çocukluk arkadaşıyız’ dedi!

Olay, İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde meydana geldi. Karlıbayır Mahallesi sakinlerinden Ö.K. ve M.I. arasında alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı. Ö.K. kavga esnasında yanında taşıdığı silahı ateşleyince, olaya tarafların aileleri de katıldı.

İki grup birbirine etrafta bulunan sopalar ve kaldırım taşlarıyla saldırmaya başladı. Yaşanan arbedede aralarında M.I.’nın da bulunduğu beş kişi hafif şekilde yaralandı.

SABIKALI Ö.K. KAÇMAYI BAŞARDI

Kavga esnasında olay yerine polis ekipleri gelince iki grup da kaçmaya çalıştı. Kaçan şahıslardan bazıları kısa süren kovalamaca sonunda yakalanırken, Ö.K. kaçmaya başardı. Ö.K.’nın cezaevinden yeni çıktığı öğrenildi.

BORCUMU ÖDEDİM AMA FAİZ İSTEDİ

M.I., “Ö.K.’ya borcum vardı, ödedim. ‘Sana verdiğim parayı faizli aldım bana daha fazla para vereceksin’ dedi. Veremeyeceğimi söyledim, kavga ettik. Aslında biz çocukluk arkadaşıyız. 25 senedir tanırız birbirimizi” dedi.