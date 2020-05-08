Bu defa Tunceli, Çeşme için seferber oldu

İki yıl önce Ovacık ilçe belediye başkanı olan Fatih Mehmet Maçoğlu, okullara bilişim sınıfları kurmak üzere destek çağrısında bulunmuştu. İzmir'den Ekinoks Çevre ve Kültür Derneği bu çağrı üzerine harekete geçerek Çeşmeli hayırsever iş insanlarının yardımlarını Ovacık'a ulaştırıp üç bilgisayar sınıfı kurulmasında aracı olmuştu.

İki yıl aradan sonra Covid-19 pandemisi nedeniyle Çeşme de ihtiyaç sahibi aileler için bu kez Ekinoks Çevre ve Kültür Derneği Tunceli Ovacık Doğal Tarım Ürünleri Kooperatifi'nden gıda yardımı talep etti. Şu an Tunceli Belediye Başkanı olan Fatih Mehmet Maçoğlu, işbirliği yaptıkları diğer üretim kooperatiflerini harekete geçirerek, gıda desteğini Çeşme'ye bugün ulaştırdı.

Ürünler İmece Derneği Başkanı Ali Güray Yalvaçlı ve ekip arkadaşlarına teslim edildi. Çok sayıda tarımsal ürün Çeşme'deki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.