Çankaya Belediyesi’nden vatandaşlara Nutuk hediyesi

Çankaya Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı çok anlamlı bir hediye ile kutluyor. Ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan salgın hastalık dolayısıyla zorunlu olmadıkça evlerinden çıkamayan vatandaşlara evlerinde kalacakları sürede okumaları için Nutuk hediye ediliyor.

TEMİN EDİLECEK ADRESLER

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101. yıl dönümünde 19 Mayıs öncesi belediyenin Hoş Geldiniz Masası ve tahsilat bürolarına gelen vatandaşlara ulu önder Atatürk'ün kaleme aldığı Nutuk hediye ediliyor.

Kitabın temin edilebileceği adresler ise şunlar:

* Merkez: Çankaya Belediyesi Hizmet Binası Ziya Gökalp Cad. No: 11 Kızılay

* Dikmen Tahsilat Bürosu: İlke Cad. No: 1 Sokullu Çankaya Evi içi

* Yıldız Tahsilat Bürosu: Çankaya Yıldız Mah. Artım Sok. Yıldız Semt Pazarı içi

* Emek Tahsilat Bürosu: Emek Mah. 28. Cad. No:2 Semt Pazarı içi

* Çayyolu Tahsilat Bürosu: Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman Bulvarı Özçelik İş Merkezi No:94 Kat 4

* Yüzüncü Yıl Tahsilat Bürosu:100.Yıl Çankaya Evi içi 1534. Sokak ile 1524. Sokak kesişimi