CHP’li vekiller karpuz tarlasından iktidara seslendi

CHP Adana milletvekilleri Ayhan Barut ve Dr. Müzeyyen Şevkin, Türkiye’nin en erken karpuz hasadının yapıldığı yerlerin başında gelen Adana’nın Karataş ilçesinde üreticilerin sorunlarını dinledi. Çiftçinin, karpuz fiyatının daha da aşağıya düşmesinden endişe duyduğunu belirten Ayhan Barut şunları söyledi:

İRAN’DAN TONLARCA KARPUZ GELİYOR

* Karpuzun kilogramı geçen hafta halde 5 lira ve üstünde fiyatlara satılıyordu. Şu an halde 2.5-3 liraya, tarlada ise 1.5 liradan satılıyor. Üreticiler bu fiyatın daha da aşağıya gitmesinden endişeleniyor. Bu nedenle umutla destek bekliyorlar.

* Ay sonunda hasat başlayınca yetkililer karpuz ithalatının duracağını söylemişlerdi ama İran üzerinden TIR’lar dolusu tonlarca karpuz ithal ediliyor. Bu üreticimize yapılan haksızlıktır.

İTHALATI DURDURUN

Karpuz üreticilerinin feryadına kulak verip çözüm üretilmesini isteyen Müzeyyen Şevkin ise “Üreticilere yasal haklarını verin. Bugün çiftçinin devletten 135 milyar lira alacağı var ama vermiyorlar. Doludan zarar gören çiftçinin zararı karşılanmalı, mağduriyet giderilmeli, ithalata son verilmeli” dedi.