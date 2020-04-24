Corona su tüketimini arttırdı, Porsuk’un 51’i dolu

Corona virüsü salgını nedeniyle uzmanlar ellerin sabunla en az 20 saniye yıkanması ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulunuyor. Virüsten korunmak isteyen vatandaşlar son günlerde daha fazla su tüketmeye başladı.

El yıkamanın yanı sıra dışarıdan almış oldukları sebze-meyveler hatta kıyafetleri virüs bulaşmış olabileceği ihtimaline karşı bol su ile yıkamayı tercih ediyorlar.

BARAJIN DOLULUK ORANI YÜZDE 51

Türkiye’nin birçok ilinde su tüketiminin artması nedeniyle barajların doluluk oranları düştü. DSİ 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir'in kullanma suyunu karşılayan Porsuk Barajı’nın doluluk oranı yüzde 51. seviyesinde olduğunu açıkladı.

DSİ yetkilileri Eskişehir'de ilerleyen dönemde su sıkıntısının yaşanmayacağı öngörüsünde bulunurken, vatandaşları her ihtimale karşı su tüketiminde daha dikkatli olunması konusunda uyarıyor.

SU SIKINTISI YAŞANMAYACAK

DSİ 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Porsuk Barajı 449 milyon metreküp işletme hacmine sahip. Halen barajda 226 milyon metreküp su bulunmaktadır. Barajın yüzde 51'i dolu durumdadır. Eskişehirliler 2019 yılında barajdan kullanma suyu olarak 47 milyon metreküp, tarlalarını sulamak için 88 milyon metreküp su kullanmışlardır.

* Barajdaki hali hazırdaki su durumu ve doluluk oranına bakıldığında ve 2019 yılında kullanma suyu ile sulama suyu için verilen miktarlar değerlendirildiğinde 2020 yılı için şehrin kullanma suyu ile sulama amaçlı verilecek su miktarlarında herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağı öngörülmektedir.