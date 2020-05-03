Corona virüsü geyikleri

* Uzun süre sonra bugün ilk defa çöp atmaya çıkacağım o kadar heyecanlıyım ki ne giyeceğimi bilemiyorum.

* Berberler kapalı diye herkes kafayı üç numaraya vurmuş, memleket Isparta Komando Tugayı gibi.

* Oturma odasına İzmir, mutfağa Ankara, yatak odasına da İstanbul ismini yazdım, şehir şehir dolaşıyorum ohhh.

* Salgın bitince parayı kıracak üç meslek: Psikiyatristler, diyetisyenler, kadın doğum uzmanları.

* 20 yaş altı sokağa çıkmasın, 65 yaş üstü evde kalsın. Yok edilmesi planlanan hedef kitle biz miyiz ne?

* Yüzyılın son kabadayısı corona adam, dünyada ne kadar bar, pavyon ve kumarhane varsa tek başına kapattı. Saygılar corona.

* Çin'den kaç gündür hiç ses çıkmıyor mahallenin delisi gibi ortalığı karıştırıp kenara çekildiler.

* 2021'e girersek, o bizi kutlasın: Siz 2020'den nasıl çıktınız?

* İstanbul Adliyesi'ne girerken kapıda güvenlikler gülümseyerek kolonya tuttular. Bu samimi ev ortamı havasına kapılarak ayakkabılarımı çıkarıp terlik rica ettim, iki kolumdan tutup dışarı attılar.

* Yeni gelen arkadaşlık isteklerini 14 gün karantinada bekleteceğim, içerideki arkadaşların sağlığını düşünmek zorundayım.

* Metrobüs kolonya kokuyor. Virüs sayesinde bir günde muasır medeniyetler seviyesine çıktık.

* Deprem var içeri girmeyin, virüs var dışarı çıkmayın, hayırlısıyla bir öleydik, bu ne yaaaa.

* Corona virüsüne yakalanırsam bütün kavgalı olduklarımla öpüp barışacağım, hayatta küs kalmamak lazım.

* Bazen evde o kadar canım sıkılıyor ki, kapıyı açıp “Ooooo kimler gelmemiş” deyip kapatıyorum.

* Tedbir amaçlı güzellik salonları kapandı ya, yakında coronadan daha korkunç şeylerle karşılaşabiliriz.

* Anneme “Virüs var, biraz alışveriş yapalım” diyorum, o da “Dur belki ölürüz, boşuna masraf yapmayalım” diyor.

* Korkudan sadece sokağa değil, tartıya da çıkamıyorum.

* Ev kızı isteyenlere müjde, şimdi bütün kızlar evde.

* Kadının biri kocasının telefonunu kurcalarken corona diye bir numara kaydedilmiş görür, numarayı arar ve kendi telefonu çalar.

* Eskiden biri hapşırınca çok yaşa denirdi şimdi hapşırıldığında “Git ileride hapşır vallahi 155'i ararım” deniyor.

* Bütün ülke Ali Vefa gibi olduk, temas yok.

* Hastaneye gittim o kadar kalabalıktı ki bir türlü bana sıra gelmedi. Ben de yüksek sesle “Doktor bey ben Çin'den yeni geldim çok hastayım” dedim. İlk beni aldılar özel ilgiler odalar falan, her şey temiz çıktı gayet iyiyim evde dinleniyorum, bitmezdi ki o sıra.

* Yüzük partisi, bebek geldi partisi, bebek geliyor partisi, cinsiyet belli oldu partisi adım adım sapıtıyordunuz, şimdi düğün bile yapamıyorsunuz.

* Bakıyorum da sokakta el ele gezen çift göremiyorum, hani ölümüne seviyordunuz?

* Yaz geliyor fit olayım derken, karantinaya girdim fil oldum.

* Ay sonuna kadar kuaförler açılmazsa sarışınların yüzde doksanı yeryüzünden silinecek.

* Bana evlen, “Evde kalacaksın” diyordunuz, hepiniz kaldınız mı evde? Etme bulma dünyası işte.

* Tarihte ilk defa dünyada tüm ülkedeki kadınlar kocalarının nerede olduklarını biliyorlar.

* Yıllarca bizi üç harfliler çarpacak diye korkuttular meğerse o cin değil Çin'miş.

* Evde durmaktan canınız mı sıkıldı? Eşlerinizle telefonlarınızı değiştirin hayatınız renklensin.

* O değil de, bu sene Mart, ciddi ciddi kapıdan baktırdı. Yarın hava güzel olacakmış, çocukları da alıp salona geçeyim diyorum.

* Bu Çin'den gelen her şey şimdiye kadar çakmaydı, bi corona virüsü orijinal çıktı.

* Beyler, sakın ola evde eşinizle kavga etmeyin gidecek yerimiz kalmadı.

* Allah'ım dünyayı gezmek istiyorum, dediğim için çok özür dilerim, mahalleyi gezsem yeter.

* Corona bizi eve hapsettin kendin dünyayı geziyorsun, ayıp oluyor ama.

* Bu gidişle evde kalsak Bakırköy, dışarı çıksak Tahtalıköy, Allah hayra çıkarsın sonumuzu.

* Şekerimizi kolonyamızı aldık, görücü bekleyenler gibi oturduk evde virüs bekliyoruz.

* Durum vahim, binlerce erkek virüsten değil, evde kadın dırdırından ölecek.