Coronalı vatandaş HES koduna takıldı, polis etrafında güvenlik önlemi aldı

Mersin’de şehir içinde toplu taşıma araçlarında geçerli olan Kent Kart'a HES kodu yükletmek için Büyükşehir Belediyesi’ne giden ortopedik engelli İsmail Erdem’in corona virüs testinin pozitif çıktığı belirlenince polise haber verildi. Polis ekibince etrafında güvenlik çemberi oluşturulan Erdem, filyasyon ekibince güvenlik bir şekilde evine götürüldü.

KARTI ASKIYA ALINMIŞ

Mersin’de sokaklarda çorap satarak geçimini sağlayan bir çocuk babası 52 yaşındaki Erdem, toplu taşıma araçlarında kullanılan kent kartına HES kodu yükletmek için MERKEZ Akdeniz ilçesi şehir merkezinde yer alan Ulu Cami avlusundaki Toplu Taşıma Elektronik Ücret Toplama Merkezi’ne geldi. Buradaki görevli işlem yaparken “Sistemin kartın askıya alındığı” uyarısı nedeniyle yükleme yapamayarak Erdem’i Mersin Büyükşehir Belediyesi’ndeki Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne yönlendirdi. Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nde de sistemin kartın askıya alındığı uyarısı üzerine görevliler şahsın Covid-19’lu olabileceğinden şüphelendi. Bunun üzerine Sağlık Müdürlüğü ile irtibata geçidi. Yapılan araştırmada rahatsızlanan şahsın bir gün önce Mersin Şehir Hastanesi’ne başvurduğu ve Covid-19 testinin ise pozitif çıktığı öğrenildi. Dışarı çıkmaması konusunda uyarılan ve tedavi için evine gönderilen Erdem'in, buna rağmen dışarı çıktığı belirlendi.

ETRAFINDA GÜVENLİK ÇEMBERİ OLUŞTURULDU

Erdem, uyarılarak belediye binasından dışarıya çıkartılırken, haber verilen polis ekibi vatandaşların yaklaşmamasını için etrafında güvenlik çemberi oluşturdu. Haber verilen Sağlık Müdürlüğü Filyasyon Ekipleri tarafından alınan İsmail Erdem, güvenli bir şekilde evine götürüldü.