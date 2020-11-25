‘Eşim fiyatını duymasın’ diyerek dolandırıyorlar

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan Batuhan Saçar isimli vatandaş, 7 bin 500 lira değerindeki telefonunu satmak için bir alışveriş sitesine ilanını koydu.

İnternet üzerinden Saçar ile irtibata geçen iki kişi telefonu satın almak istedi. İki tarafında ortak belirlediği bir noktada taraflar buluştu. Telefonu almaya gelen iki kadın, Saçar’ı bir süre oyaladıktan sonra telefonu da alarak kayıplara karıştı.

Profillerine asker fotoğrafı koyup kendilerini asker olarak tanıtan şüphelilerin, alışveriş sitesinde kurbanlarına herkesten fazla cazip fiyat teklif ettikleri öğrenildi. Buluşma esnasında kadın, alışveriş yapacağı kişiyi sözde eşiyle konuşturuyor ve o esnada telefondaki kişi ‘Eşim fiyatı duymasın' deyince satıcı bölgeden uzaklaşıyor, bu sırada ise kadınlar telefonu da alıp kayıplara karışıyor. Şebekenin daha önceden de birçok kez bu şekilde insanları dolandırdığı ortaya çıktı.



İki dolandırıcı tarafından dolandırılan Saçar, “Çok bilinir bir alışveriş sitesine telefonumu satmak için ilan verdim. Benimle iletişime geçen bir kişi ilana koyduğum telefonu satın almak istedi. karşılıklı anlaşıp bir noktada buluştuk. İki kapalı kadın geldi. Telefonu alıp incelemeye başladılar. Beni oyalamak için sürekli sorular sordular. Ben o an anlamadım tabi. Daha sonra şahıslardan biri bana eşinin numarasını verdi. Ben de aradım. Telefondaki kişiyle görüşürken bana ‘eşim telefon fiyatını duymasın” deyince ikilinin yanından biraz uzaklaştım. Geriye döndüğümde iki şahıs yoktu. Telefonumu da alıp kaçmışlar. Olaydan hemen sonra karakola giderek şikayetçi oldum. Meğerse bu yöntemle çok sayıda kişiyi dolandırmışlar. Onlara buradan çağrı yapıyorum bu yanlıştan dönsünler, elbet bir gün bu dünyada değilse de diğer dünyada bunun bedelini öderler” dedi.

Öte yandan, Saçar'ın dolandırıldığı anlar ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde; Batuhan Saçar'ın telefonunu satacağı şüpheliler ile buluşması ve buluştuğu dolandırıcıların oyaladıktan sonra telefonu da alarak kayıplara karıştığı anlar görülüyor. Güvenlik kamerası görüntülerini de izleyen polis ekiplerince şahısların bulunması için çalışma başlatıldı. İHA