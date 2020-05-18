Eşini sırtından bıçaklayan koca tutuklandı

Olay, cumartesi günü Adana’nın Çukurova ilçesinde meydana geldi. Corona virüsü salgını nedeniyle iki aydır işsiz olan H.G., çocuklarıyla birlikte annesinin evinde kalan ve boşanmak isteyen D.G.’nin yanına gitti.

Çiftin konuşması kısa sürede tartışmaya dönüştü. H.G., bir devlet hastanesinde hemşirelik yapan D.G.’yi iki çocuğunun gözü önünde sırtından bıçakladı. H.G. yaralı eşini komşularının yardımıyla özel bir hastaneye götürdü.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından genç kadın Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 40 yaşındaki kadının durumu ciddiyetini korurken, gözaltına alınan H.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (İHA)