Eski kocasını sırtından bıçakladı

Olay, sabah saatlerinde Antalya’nın Kepez ilçesinde meydana geldi. Bir süre önce ayrılan ancak birlikte yaşamaya devam eden Mehmet G. ile Seda İ. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

SOKAKTA BIÇAKLA KOVALAMIŞ

İkili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mehmet G.’nin kendisini darp etmesine sinirlenen Seda İ., mutfaktan aldığı bıçakla eski eşini sırtından bıçakladı. Kanlar içinde kalan Mehmet G. hastaneye kaldırıldı; Seda İ. ise polis tarafından gözaltına alındı.

İkilinin sürekli tartıştığı, bir süre önce de Seda İ.’nin Mehmet G.’yi bıçakla sokakta kovaladığı ortaya çıktı. Çiftin çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu belirlendi. (DHA)