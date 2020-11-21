Eski uzman çavuş ‘cinayet’ yalanıyla dolandırıcılık yapıyordu

Denizli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Sarayköy ilçesi Ahmetli Mahallesi’nde yaşayan Adem Tunç’un 50 bin lira dolandırılmasının ardından araştırma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonunda Tunç’u cep telefonundan arayan dolandırıcının kendisini jandarma astsubay olarak tanıttığı, yaşlı adama adının bir cinayete karıştığını ve elindeki paraların öldürülen kişiye ait olduğu yönünde ihbar aldıklarını söylediği, ardından da uzman çavuş kılığında gelerek parayı aldığı ortaya çıktı.

Şüphelinin jandarma uzman çavuşluk mesleğinden 2 yıl önce uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle atılan Engin Çınar olduğu belirlendi. Yakalanarak gözaltına alınan Çınar, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Engin Çınar’ın Konya’da yaşayan bir kişiyi de aynı yöntemle 100 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

Adem Tunç, “Beni cinayet yalanıyla kandırıp, paramı aldılar. Kendisini jandarma olarak tanıtmıştı. Ben kandırıldım, başkaları bu tuzağa düşmesin” dedi.(DHA)