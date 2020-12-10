Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

FETÖ’cü komiser sahte ehliyetle yakalandı

İstanbul'da rutin denetim yapan polis, FETÖ davası kapsamında aranan ve meslekten ihraç edilen eski komiser yardımcısını sahte sürücü belgesiyle yakaladı.

Güncellenme: 13:27, 10/12/2020
Haberler Günün İçinden
FETÖ’cü komiser sahte ehliyetle yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar’da yapılan denetim sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Polis, araçta bulunan kişinin verdiği M.E.Ü. ismine kayıtlı görünen sürücü belgesinin sahte olduğunu tespit etti.

Gerçek kimliğinin Esad Emin A. (28) olduğu anlaşılan şüpheli gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda  sahte sürücü belgesinde geçen ismin Esad Emin A.’nın eniştesi olduğu, internet üzerinden illegal yöntemlerle sipariş  ederek sürücü belgesini temin ettiği belirlendi.

FETÖ’DEN ARANIYOR

Esad Emin A.’nın Bursa’daki Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2017 tarihinden itibaren “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan arandığı ve aynı ilde  Komiser Yardımcısı rütbesindeyken meslekten ihraç edildiği de tespit edildi. Esad Emin A.'nın Güneşli Polis Merkezi'ndeki işlemleri sürüyor.

Yayınlanma Tarihi:13:26,