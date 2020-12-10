FETÖ’cü komiser sahte ehliyetle yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar’da yapılan denetim sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Polis, araçta bulunan kişinin verdiği M.E.Ü. ismine kayıtlı görünen sürücü belgesinin sahte olduğunu tespit etti.

Gerçek kimliğinin Esad Emin A. (28) olduğu anlaşılan şüpheli gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda sahte sürücü belgesinde geçen ismin Esad Emin A.’nın eniştesi olduğu, internet üzerinden illegal yöntemlerle sipariş ederek sürücü belgesini temin ettiği belirlendi.

FETÖ’DEN ARANIYOR

Esad Emin A.’nın Bursa’daki Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2017 tarihinden itibaren “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan arandığı ve aynı ilde Komiser Yardımcısı rütbesindeyken meslekten ihraç edildiği de tespit edildi. Esad Emin A.'nın Güneşli Polis Merkezi'ndeki işlemleri sürüyor.