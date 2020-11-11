Gramaja dikkat! Aldığınız paketleri kontrol edin!

Corona virüsü sürecinde yaşanan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında bazı satıcılar, elindeki ürünleri fahiş fiyatlara satmaya başladı. Tüketicilerin şikayetleri üzerine olaya müdahale eden Ticaret Bakanlığı’nın yaptığı incelemeler sonucu bazı işletmelere ceza kesildi.

Tüketiciler Birliği Derneği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, fiyat artışı yapmayan firmaların bazı ürünlerinin gramajlarını düşürdüklerini belirterek, bunun da bir suç olduğunu ve şikayet edilmesi gerektiğini söyledi.

FİYATLAR YÜZDE 60 ARTTI

Tüketicilerin bu tür şikayetleri nereye yapacaklarını bilmediklerini söyleyen Gündüz, “Pandemi sürecinde bazı ürünlerin fiyatlarının çok artması ve stok yapılması en çok gelen şikayetlerden biriydi. Tüketiciler özellikle bu konuyla ilgili şikayetlerinin nereye yapacaklarını tam olarak bilemiyor. Bazı ürünlerin fiyatları yüzde 60’a kadar artış gösterdi. Tüketici fahiş fiyat artışlarını Ticaret İl Müdürlüklerine ve zabıtaya bildirmeli” dedi.

FİYAT AYNI, GRAMAJ DÜŞÜK

Tüketicilerin fahiş şekilde fiyatı yükselen ürünleri fotoğraflayıp şikayette bulunması gerektiğini belirten Gündüz, “Son oynanan oyun ise gramaj eksikliği. Tüketici aldığı paketlerin eksildiğini görüyor. Ürünlerin fiyatları aynı, ancak gramajı düşük. Bu bir suçtur ve şikayet edilmelidir. Tüketiciler fiyatı fahiş şekilde yükselen ürünün fotoğrafını çekip şikayette bulunsunlar” diye konuştu. (DHA)