Havalandırma arızalanınca 20 bin tavuk öldü

Zonguldak’ın Bakacakkadı beldesinde tavuk yetiştiriciliği yapan Kenan Atmacı’ya ait 37 bin tavuğun bulunduğu iki katlı çiftliğin alt katındaki üretim alanının havalandırması, gece saatlerinde arızalandı.

Arıza nedeniyle havalandırma çalışmayınca çiftliğin alt katında ısı arttı. Artan ısı nedeniyle 20 bin tavuk havasızlıktan öldü. Sabah saat 06.00 sıralarında kontrol için kümese giren Atmacı ailesi, korkunç manzarayla karşılaştı. Aile, tavuklarının öldüğünü görünce büyük üzüntü yaşadı.

ZARAR 200 BİN TL

Hayvancılık ve Tarım Müdürlüğü ekiplerinin çiftlikte inceleme yaparak tutanak tutmasının ardından ölen olan tavuklar, veteriner kontrolünde belde belediyesinin gösterdiği boş arazide gömüldü. Çiftlikte zararın yaklaşık 200 bin TL olduğu öğrenildi. (DHA)