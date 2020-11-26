İtalya ve Fransa’da coronadan ölümler artıyor

Avrupa’da corona virüsü (Covid-19) salgınında bilanço ağırlaşıyor. İtalya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre son 24 saatte 29 bin 3 yeni pozitif vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 1 milyon 509 bin 875’e ulaştı.

Son 24 saat içinde 822 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Bakanlık, toplam can kaybının 52 bin 850’ye yükseldiğini aktardı. Ülkede toplam aktif vaka sayısının ise 795 bin 845 olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde toplam 3 bin 846 hastanın virüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğünü aktardı.

FRANSA’DA 340 ÖLÜM

Fransa Sağlık Bakanlığının verilerine göre son 24 saatte ülkede 14 bin 563 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 2 milyon 183 bin 660'a ulaştı. Son 24 saatte 340 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı da 50 bin 957'ye yükseldi. Ülke genelinde bin 614'ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 10 bin 666 kişi hastanelerde tedavi altında bulunuyor.

Öte yandan Fransa'da sokağa çıkma yasağının 27. günü tamamlanırken, Başbakan Jean Castex 15 Aralık itibarıyla genel sokağa çıkma yasağının yerel saatle 21.00-07.00 arasında kısmi sokağa çıkma yasağı şeklinde uygulanacağını açıkladı. (İHA)

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