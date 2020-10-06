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İYİ Parti’deki ‘liste krizi’ grup toplantısına yansıdı! Gelmediler…

İYİ Parti'de 2. Olağan Kurultay'ın ardından başlayan liste krizi, TBMM'de yeni dönemin ilk grup toplantısına da yansıdı. 'Oy verilmeyecekler' listesini hazırlattığı iddia edilen Koray Aydın'ın Teşkilat Başkanlığı görevini sürdürmesine tepki gösteren muhalif milletvekilleri, grup toplantısına katılmadı.

13:42 -
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İYİ Parti’deki ‘liste krizi’ grup toplantısına yansıdı! Gelmediler…

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM’de yeni yasama yılının ilk grup toplantısını gerçekleştirdi. Grup toplantısına, muhalif milletvekillerinin katılmaması dikkat çekti. 2. Olağan Kurultay’da Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliği seçimi için delegelere gönderildiği iddia edilen ‘oy verilmeyecekler’ listesine tepkileri süren muhalif milletvekilleri, dün akşam yaptıkları toplantıda grup toplantısına katılmama kararı almıştı.

13 İSİM KATILMADI

Aralarında Aytun Çıray, Ayhan Erel, Ümit Özdağ, İsmail Koncuk’un da bulunduğu 13 muhalif isim, toplantıya katılmadı. Muhalif olarak bilinen Durmuş Yılmaz ve Aylin Cesur ise toplantıda yer aldı. Covit-19 testi pozitif çıkan Fahrettin Yokuş ve Aslan Kabukçuoğlu da karantinada oldukları için toplantıya katılmadı. Muhalif isimlerin, liste krizinden sorumlu tuttukları Teşkilat Başkanı Koray Aydın’ın, Başkanlık Divanı’nda görevine devam etmesine tepki olarak grup toplantısına katılmadığı belirtildi. (DHA)

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Son güncelleme: 13:43 06.10.2020
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