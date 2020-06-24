İzmir Valiliği’nden vakaların arttığı o mahalle hakkında açıklama!

İZMİR/SÖZCÜ

İzmir Valiliği, Menderes ilçesi Küner Mahallesi’nde artan corona virüsü vakalarıyla ilgili açıklama yaptı.

Küner Mahallesi’nde sıkı tedbirlerin uygulandığını ve karantinanın söz konusu olmadığını bildirilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Menderes İlçesi Küner Mahallesinde corona virüsü (Covit-19) vaka sayısında artış olması nedeniyle, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığımızca 21.06.2020 tarihinde Menderes İlçesi Küner Mahallesi'nde 19 kişiye COVID-19 enfeksiyonu tanısı konduğu tespit edilmiştir.

* Yapılan tespit üzerine 22.06.2020 tarihinde Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı'ndan bir filyasyon ekibi gönderilerek yerinde inceleme yapılmış, filyasyon raporu hazırlanmıştır.

* Mahallede olgu sayılarının artmaması için 23.06.2020 tarihinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında alınacak önlemler belirlenmiş, mahalleye giriş ve çıkışlarda ateş ölçümleri yapılmaktadır.

* İlgili mahallede filyasyon çalışmaları devam etmekte olup, 24.06.2020 tarihinde 25 kişilik bir filyasyon ekibiyle tek tek haneler gezilerek Bakanlığımız COVID-19 Rehberi doğrultusunda uygun görülen kişilerden numune alımları başlamıştır.

* 24.06.2020 tarihine kadar mahallede toplam 38 kişiye COVID-19 enfeksiyonu tanısı konmuş olup, 18 hasta hastanede yatarak tedavi görmekte, 20 hasta evde izole olarak tedavi edilmektedir.

* Hastalarla temaslı olan kişilere yönelik önlem alınmış, günlük takipleri yapılmaktadır. Değişik basın kuruluşlarında ilgili yer hakkında karantina uygulamasına geçildi diye iddiadalar yer almaktadır.

* Küner Mahallesi için karantina uygulaması söz konusu değildir, sadece bulaş riskini azaltmak amacıyla, alınan kararlar çerçevesinde sıkı tedbir uygulamaları söz konusudur.

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