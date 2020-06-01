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Kazma küreklerle ‘hırsız’ nöbeti tutuyorlar

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde bir mahalleye dadanan hırsızlar vatandaşları isyan ettirdi. Geceleri gözlerine uyku girmeyen mahalle sakinleri sokak sokak hırsızları arıyor, kazma küreklerle nöbet tutuyorlar.

Sozcu.com.tr
08:11 -
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Battalgazi Mahallesi’nin huzurunu bozan olay İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde meydana geldi. Üç gündür evlere ve bahçelere girmeye çalışan iki hırsız mahalle sakinlerini görünce kaçıyor. Bu durumun bir an önce son bulmasını isteyen mahalle sakinleri ise kadınıyla erkeğiyle gündüz gece nöbet tutuyor.

WHATSAPP GRUBU KURDULAR

Mahalle sakinleri hırsızları bir an önce yakalamak için kendi aralarında Whatsapp grubu kurdu. Gruptan haberleşen mahalle sakinleri sokaklara dökülerek didik didik hırsızları arıyor.

Mahallelinin hırsız nöbetine kadınlar da destek veriyor. (FOTO: İHA)

Üç gündür hırsızı aradıklarını belirten bir mahalle sakini, “Hırsız arsız çıktı. Giderken gören kişilere ‘Bir daha geleceğim’ diyormuş. Yakalayana kadar buradayız” dedi. Bir başka mahalle sakini ise “Üç gündür nöbetteyiz Toplam iki kişiler, bu akşam bir kişi kaçmış” diye konuştu. (İHA)

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