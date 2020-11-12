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Mesai arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Aksaray'da market zincirinin depo bölümünde çalışan Ramazan T. (33), şubeye gelerek, tartıştığı Saadet Korkmaz'ı vücudunun 5 yerinden bıçaklayıp, öldürdü. 

Güncellenme: 13:49, 12/11/2020
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Mesai arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Olay, bugün saat 08.30 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Market zincirinin organize sanayi bölgesindeki deposunda çalışan Ramazan T., malzeme getirdiği şubede görevli, 2 çocuk annesi Saadet Korkmaz ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

Ramazan T., tartışmanın büyümesi üzerine Korkmaz’ı sırtı, karnı ve bacakları dahil vücudunun 5 yerinden bıçakladı.

Kanlar içinde yere yığılan Korkmaz, diğer mesai arkadaşları tarafından çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Saadet Korkmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Ramazan T. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Aksaray Çocuk Polis Ramazan Sağlık Sanayi
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