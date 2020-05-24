Mezarlığa gidemeyenler için online mevlit

Karadeniz Ereğli Belediyesi corona virüsü salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu arife gününde yakınlarının kabirlerini ziyaret edemeyen vatandaşlar için 15 bin mezara 95 bin çiçek dikti.

CANLI MEVLİT YAYININI 15 BİN KİŞİ İZLEDİ

Şehir Mezarlığı’nda mevlit okutulan programda Belediye Başkanı Halil Posbıyık “Yakınlarımızın mezarını ziyaret edemiyoruz, bakımlarını yapamıyoruz, çiçek dikemiyoruz diye üzülmeyin. Hepsini sizin yerinize biz yaptık” dedi.

Arife gününde mevlit okutarak, yakınlarının kabirlerini ziyaret edemeyen vatandaşlar için sosyal medyadan canlı yayın yapıldı. Sosyal medyada belediyenin canlı yayınını 15 bin kişi izledi.