Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Mezarlığa gidemeyenler için online mevlit

Karadeniz Ereğli Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması yasağı nedeniyle mezarlıkları ziyaret edemeyenler için 15 bin mezara 95 bin çiçek dikti, mevlit okutup, canlı yayınladı.

Sozcu.com.tr
13:38 -
Haberler Günün İçinden
Mezarlığa gidemeyenler için online mevlit

Karadeniz Ereğli Belediyesi corona virüsü salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu arife gününde yakınlarının kabirlerini ziyaret edemeyen vatandaşlar için 15 bin mezara 95 bin çiçek dikti.

CANLI MEVLİT YAYININI 15 BİN KİŞİ İZLEDİ

Şehir Mezarlığı’nda mevlit okutulan programda Belediye Başkanı Halil Posbıyık “Yakınlarımızın mezarını ziyaret edemiyoruz, bakımlarını yapamıyoruz, çiçek dikemiyoruz diye üzülmeyin. Hepsini sizin yerinize biz yaptık” dedi.

Belediye, 15 bin mezarın bakım ve onarımlarını yaptıktan sonra 95 bin adet çiçek dikti. (FOTO: SÖZCÜ)

Arife gününde mevlit okutarak, yakınlarının kabirlerini ziyaret edemeyen vatandaşlar için sosyal medyadan canlı yayın yapıldı. Sosyal medyada belediyenin canlı yayınını 15 bin kişi izledi.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more