Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sakarya’da son iki günde 6 corona vakası

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, şehirde son iki günde altı corona virüsü vakası görüldüğünü açıkladı. Akyazı ilçesinde bir kişinin, kendisinde ortaya çıkan semptomları umursamadan değişik ortamlara girmesi sonrası 56 kişi karantinaya alınacak.

Sozcu.com.tr
10:28 -
Haberler Günün İçinden
Sakarya’da son iki günde 6 corona vakası

Sakarya’da İl Pandemi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı sonrası bir açıklama yapan Vali Nayir, şunları söyledi:

* Emniyet teşkilatı içinde enfekte olan 20 personelden 11’i iyileşti, dokuzunun takibi sürüyor. Jandarma teşkilatında da virüs kapan iki askerimizi iyileşti.

* Akyazı ilçesinde kendisinde var olan semptomları dikkate almadan değişik ortamlarda bulunan bir kişinin temas ettiği 56 kişi karantinaya alınacak. Mevcut hasta sayısının yüzde 69’u taburcu edildi. Son iki günde şehir genelinde vaka sayısı altı oldu. (İHA)

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more