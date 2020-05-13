Sakarya’da son iki günde 6 corona vakası

Sakarya’da İl Pandemi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı sonrası bir açıklama yapan Vali Nayir, şunları söyledi:

* Emniyet teşkilatı içinde enfekte olan 20 personelden 11’i iyileşti, dokuzunun takibi sürüyor. Jandarma teşkilatında da virüs kapan iki askerimizi iyileşti.

* Akyazı ilçesinde kendisinde var olan semptomları dikkate almadan değişik ortamlarda bulunan bir kişinin temas ettiği 56 kişi karantinaya alınacak. Mevcut hasta sayısının yüzde 69’u taburcu edildi. Son iki günde şehir genelinde vaka sayısı altı oldu. (İHA)