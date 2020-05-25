Su kuyusuna giren 6 kişi gazdan etkilendi! 1 kişi hayatını kaybetti

Denizli'nin Çameli ilçesine bağlı Yeşilyayla köyünde bahçe sulamakta kullanılan kuyuda bakım çalışması yapan 43 yaşındaki Yusuf Aydınhan ve 50 yaşındaki ağabeyi Ercan Aydınhan 13 metre derinliğindeki kuyunun 7'nci metresindeki beton kaideye su motorunu yerleştirdi.

İki kardeş daha sonra yerleştirdiği düzeneğin çalışıp çalışmadığını denemek için motoru çalıştırdı.

MOTOR HAVA YAPINCA KUYUYA İNDİ

Kuyudan su gelmediğini gören Yusuf Aydınhan, motorun hava yaptığını düşünerek kuyunun içine girdi.

Bir süre kardeşinden haber alamayan Ercan Aydınhan da bakmak için peşinden kuyuya indi.

İki kardeş de kuyudan çıkmayınca bu kez Ercan Aydınhan'ın oğulları 26 yaşındaki İdris Aydınhan ve 27 yaşındaki İbrahim Aydınhan, eşi 45 yaşındaki Fatma Aydınhan ile akrabaları 28 yaşındaki Tahsin Yaşar da kuyuya girdi.

EGZOZDAN ÇIKAN GAZ ZEHİRLEDİ

Kuyuya giren 6 kişiden de dışarı çıkan olmayınca komşuları itfaiye ve acil servis ekiplerini aradı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kuyu içindeki altı kişinin de çalışır durumdaki su motorunun egzoz gazından etkilendiklerini belirledi.

Ekipler Yusuf Aydınhan'ın hayatını kaybettiğini tespit ederken ağabeyi Ercan Aydınhan'ın ise bilincinin kapalı olduğunu fark etti.

KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜ

Dışarı çıkarılan Ercan Aydınhan 112 Acil personelinin kalp masajı ile hayata yeniden döndürüldü.

Gazdan etkilenenler Denizli'deki hastanelerde tedavi altına alındı.

Tahsin Yaşar'ın ayakta tedavi edildiği belirtilirken diğerlerinin durumlarının iyi olduğu kaydedildi.