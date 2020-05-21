Tarlası kavrulan çiftçinin gözü sulama kanallarında

Adana’nın Ceyhan ilçesine bağlı Mercin köyünde çiftçilik yapan Turan Terliksiz, hava sıcaklığının mevsim normallerinin çok üstünde olduğu bugünlerde tarlasını sulayamadığını, mısır ve pamuk ekili alanlarının hasar gördüğünü söyledi.

Terliksiz, sulama kanallarına su verilmemesi durumunda tüm ekili alanların kavrulacağını ifade ederek, “Ceyhan Sol Sulama Birliği görev alanına giren ekili alanlarda yaşanan su sorununun hızla çözülmesi gerekiyor. DSİ Bölge Müdürlüğü'nün devreye girerek yaşanılan bu sıkıntılı durumun en az hasarla atlatmamız sağlanmalı. 1600 kg mısır alacağımız alandan 1000 kg alırsak sevineceğiz” dedi.