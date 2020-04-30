Toplamaya başladılar! Kilosu 4500 liraya satılıyor!

Dünyada ‘imparatorların çayı’ olarak bilinen, Türkiye’de ise ‘beyaz iksir’ adıyla kilosu 4500 TL’ye kadar alıcı bulan beyaz çay, sınırlı miktarda üretiliyor.

Beyaz çayın üretimi Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun‘da altı yıl önce başladı. ÇAYKUR tarafından başlatılan uygulamayla ‘tomurcuk’ olarak bilinen çayın üst filizleri üreticiler tarafından elle toplanıyor.

20’ŞER GRAMLIK KAVANOZLARDA SATILIYOR

Üreticiden kilosu 600 TL’ye alınan beyaz çay için bu yıl da hasat dönemi başladı. Bahçeye giren üreticiler, olgunlaşan tomurcuk filizlerinin hasadını yapıyor.

Sınırlı üretilen beyaz çayın talepleri karşılanamıyor. 20’şer gramlık kavanozlarda satışa sunulan beyaz çay, özellikle yurt dışından talep görüyor. Her yıl Orta Doğu ve Arap ülkelerinin yanı sıra Avrupa’dan da çok sayıda kişi beyaz çay için sipariş veriyor.

ÜRETİCİ BİR KİLODA 600 LİRA KAZANIYOR

Rize Ticaret Borsası Genel Koordinatörü Hasan Önder, toplamanın kolay olmadığını belirterek, bir kişinin ortalama 400-500 gram toplayabildiğini söyledi. Önder “1 kilogram yaş beyaz çay bedeli 600 ile 700 TL arası değişiyor. Üreticilerimiz için bu büyük bir gelir kaynağı. Beyaz çayımız bu yıl ortalama kilogram satış fiyatı da 4 bin ile 4 bin 500 TL arasında değişiyor” dedi.

TEK TEK ELLE SEÇİLİYOR

Beyaz çay hasadı yapan Semanur Önder de “Toplarken en üstteki filizleri seçiyoruz. Yaş çay toplamak gibi değil. Tek tek elle seçtiğimiz için toplaması zor oluyor” diye konuştu.

Beyaz çay toplamanın zorluğunu anlatan Melek Önder de “Aslında yavaş yavaş toplarsanız çok yorucu olmuyor. Beyaz çay toplamak için sabah saatleri daha iyi. Güneş vurduğu zaman seçmek daha zor oluyor” dedi. (DHA)