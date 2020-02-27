Uluslararası Erbakan Ödülleri’nde ‘ilk yerli motor’ sürprizi

54. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Başbakanı Prof. Necmettin Erbakan adına düzenlenen Uluslararası Erbakan Ödülleri'nin üçüncüsü 14 Mart 2020'de sahiplerini bulacak.

Uluslararası Erbakan Ödülleri ‘İnsanlığa Fayda’ ve ‘Onur Ödülü’ olmak üzere iki dalda verilecek. Bu yılki ödül jürisi Prof. Dr. Sabri Tekir, Prof. Dr. Sencer İmer, Prof. Dr. Ramazan Evren, Prof. Dr. Murat Yülek ve Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'dan oluşuyor.

Ödül, Necmettin Erbakan'ın kurucusu olduğu ve Türkiye'nin ilk yerli motorunun üretildiği Gümüş Motor fabrikasından ilhamla, fabrikada üretilen ilk motorun stilize edilmiş gümüş bir versiyonu şeklinde olacak. Aylardır üzerinde çalışılan bu özel ödül bu yıl ilk kez verilecek.