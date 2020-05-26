Vali Demirtaş’tan polis ve jandarmaya bayram ziyareti

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Karataş-Adana yolu, Yüreğir Çimento Fabrikası kavşağı, İncirlik, Adana-Mersin otoyol gişeleri, Çukobirlik polis uygulama noktaları ile Akıncılar Polis Merkez Amirliği ve Mustafalar Mahallesi jandarma uygulama noktasını ziyaret etti.

Gece gündüz demeden, salgın sürecinde ve her zorlu şartta vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için fedakarca çalışan tüm güvenlik güçlerine teşekkür ettiğini belirten Vali Demirtaş, şunları söyledi:

“İlimizin asayişinin, vatandaşımızın huzur ve esenliğinin sağlanması bakımından uygulama noktalarında yapılan denetim faaliyetleri çok önemli. Her zaman olduğu gibi bu bayram gününde de ilimizin güvenliğini sağlamak amacıyla canla başla çalışarak görevinin başında bulunan güvenlik güçlerimize başarılar diliyorum.”