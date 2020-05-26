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Vali Demirtaş’tan polis ve jandarmaya bayram ziyareti

Adana Valisi Mahmut Demirtaş polis ve jandarma uygulama noktalarını ziyaret ederek görev yapan bütün polis ve jandarmaların bayramlarını kutladı.

Sozcu.com.tr
12:17 -
Haberler Günün İçinden
Vali Demirtaş’tan polis ve jandarmaya bayram ziyareti

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Karataş-Adana yolu, Yüreğir Çimento Fabrikası kavşağı, İncirlik,  Adana-Mersin otoyol gişeleri, Çukobirlik polis uygulama noktaları ile Akıncılar Polis Merkez Amirliği ve Mustafalar Mahallesi jandarma uygulama noktasını ziyaret etti.

Vali Mahmut Demirtaş, ziyaretleri sırasında görevli personelin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. (FOTO: SÖZCÜ)

Gece gündüz demeden, salgın sürecinde ve her zorlu şartta vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için fedakarca çalışan tüm güvenlik güçlerine teşekkür ettiğini belirten Vali Demirtaş, şunları söyledi:

Yapılan yol kontrol ve denetim faaliyetleri hakkında da bilgiler alan Vali Mahmut Demirtaş, “Bu yıl öncekilerden farklı olarak corona virüsü salgını gölgesinde bir bayram idrak ediyoruz” dedi. (FOTO: SÖZCÜ)

“İlimizin asayişinin, vatandaşımızın huzur ve esenliğinin sağlanması bakımından uygulama noktalarında yapılan denetim faaliyetleri çok önemli. Her zaman olduğu gibi bu bayram gününde de ilimizin güvenliğini sağlamak amacıyla canla başla çalışarak görevinin başında bulunan güvenlik güçlerimize başarılar diliyorum.”

Adana Corona Mersin Polis Ramazan Sözcü uygulama
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