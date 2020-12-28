Yeni Demokrasi Hareketi’nin bilinmeyen öyküsü kitap oldu

Türkiye’nin yakın siyasi tarihinde şüphesiz önemli aşamalar, kırılmalar, kuruluşlar, kopuşlar, kapanışlar, kapatılışlar gibi iz bırakan pek çok olay yaşandı. Onlardan biri de Yeni Demokrasi Hareketi (YDH) idi… YDH; siyasi tarih açısından çok kısa olarak nitelendirilebilecek bir süreçte Cem Boyner önderliğinde kuruldu, yaşadı ve bitti… Peki perde arkasında neler yaşandı? Tüm bu süreç; YDH'nın kurucuları arasında yer alan Tunca Yüğnük'ün kaleme aldığı kitapta anlatılıyor.

ÇATLAYAN TOHUM / DEMİR LEBLEBİ

Türkiye'de büyük bir heyecan fırtınası yaratan YDH, o güne kadar siyasetle, siyasi parti üyeliğiyle hiçbir ilişkisi olmamış insanların bile demokrasi özlemlerine, taleplerine yanıt verebilmek için yola çıkmıştı. Hareket, kısa sürede siyasi bir partiye dönüştü ya da dönüşmek zorunda kaldı. İlk genel seçimlere girebilmek için yapılan hızlı ve güvensiz bir örgütlenme ise seçimlerde olumsuz bir sonucun doğmasına neden oldu.

Yüğnük, üç cilt olarak kaleme aldığı Çatlayan Tohum / Demir Leblebi kitabında, İstanbul Çeliktepe'de içinde kendisinin de olduğu bir grup insanın hikayesinden yola çıkarak çığa dönüşen YDH'nin siyasi macerasını anlatıyor. Belgesel tadındaki kitap, Türkiye'de sorunları yüksek sesle, cesaretle dile getiren bir hareket üzerinden, panaromik bir Türkiye manzarası sunuyor.