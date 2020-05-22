Yolda yürüyen kadına dehşeti yaşattı

Olay Mersin’in Toroslar ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi’nde meydana geldi. H.K.Ç. isimli kadın, polisi arayarak, arkasından gelen bisikletli şahsın boynundaki altın zinciri kopartarak almaya çalıştığını, kolyenin bir bölümünün şahısta kaldığını, kalanının ise yere düştüğünü söyledi.
GEZERKEN SİVİL POLİSLERE YAKALANDI
Olayın meydana geldiği bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini belirledi. Sivil polisler, zanlıyı kırmızı bisikletiyle gezerken yakaladı. Adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (İHA)